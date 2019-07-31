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РИА Новости

Силовики почти 40 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 20:51
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские силовики 38 раз нарушили новое перемирие в Донбассе в течение 11 дней, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новое перемирие вступило в силу на территории Донбасса в 00.01 мск 21 июля.
"В период с 21 июля представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня, в том числе с использованием минометов калибром 120 и 82 миллиметра. Один раз применялся миномет калибром 120 миллиметров, выпустивший одну мину, пять раз – минометы калибром 82 миллиметра, выпустившие 19 мин", - сказал представитель ведомства.
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