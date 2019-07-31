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РИА Новости
Оренбургская область

На обновление школьных автобусов в Оренбуржье направят более 90 млн рублей

Вчера, 20:44
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© Fotolia / art_zzzШкольный автобус
Школьный автобус
© Fotolia / art_zzz
ОРЕНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Более 90 миллионов рублей из бюджета Оренбургской области будут направлены на обновление парка школьных автобусов в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
По словам собеседника агентства, на эти средства будут приобретены 45 единиц транспорта, 29 новых автобусов уже поступили в школы, в ближайшее время будут поставлены ещё 16 машин. Новые автобусы оренбургские школы получат до 1 сентября.

"Обновление автопарка произведено в соответствии с нормативными требованиями, согласно которым предельный возраст школьных автобусов, начиная с 2020 года, не должен превышать 10 лет. Кроме того, к сентябрю все школы должны получить лицензии на перевозку пассажиров – в данный момент документы на лицензирование поданы всеми 426 школами региона, лицензии получили уже 415 из них", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день для перевозки школьников по области подготовлены 584 единицы транспорта.
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