На обновление школьных автобусов в Оренбуржье направят более 90 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Более 90 миллионов рублей из бюджета Оренбургской области будут направлены на обновление парка школьных автобусов в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
По словам собеседника агентства, на эти средства будут приобретены 45 единиц транспорта, 29 новых автобусов уже поступили в школы, в ближайшее время будут поставлены ещё 16 машин. Новые автобусы оренбургские школы получат до 1 сентября.
"Обновление автопарка произведено в соответствии с нормативными требованиями, согласно которым предельный возраст школьных автобусов, начиная с 2020 года, не должен превышать 10 лет. Кроме того, к сентябрю все школы должны получить лицензии на перевозку пассажиров – в данный момент документы на лицензирование поданы всеми 426 школами региона, лицензии получили уже 415 из них", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день для перевозки школьников по области подготовлены 584 единицы транспорта.