На обновление школьных автобусов в Оренбуржье направят более 90 млн рублей

"Обновление автопарка произведено в соответствии с нормативными требованиями, согласно которым предельный возраст школьных автобусов, начиная с 2020 года, не должен превышать 10 лет. Кроме того, к сентябрю все школы должны получить лицензии на перевозку пассажиров – в данный момент документы на лицензирование поданы всеми 426 школами региона, лицензии получили уже 415 из них", - сказал собеседник агентства.