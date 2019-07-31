В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Четверо пассажиров получили травмы при столкновении автобуса с автомобилем на мосту в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

"По предварительной информации, водитель автобуса не выбрал безопасную для движения дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, который, в свою очередь, столкнулся еще с двумя машинами. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 4 пассажира автобуса", - говорится в сообщении ведомства.