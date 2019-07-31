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РИА Новости

В России оценили позицию комитета сената США по "Северному потоку — 2"

Вчера, 20:40
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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТруба для строительства газопровода Nord Stream 2
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали голосование американских сенаторов за введение санкций против "Северного потока — 2".
Ранее документ, предлагающий ввести ограничительные меры против участвующих в строительстве газопровода компаний, поддержали в международном комитете верхней палаты американского парламента.
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Депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал позицию сенаторов элементом нездоровой конкуренции.
"В данном случае санкции со стороны США затрагивают не только Россию, но и многие европейские государства, которые понимают, что "Северный поток — 2" несет в себе экономическую целесообразность и выгоду", — заявил он в комментарии телеканалу RT.
Так, например, политик отметил, что знает немецких депутатов, поддерживающих строительство российского проекта.

"Думаю, что та атмосфера, которая создается путем введения санкций, будет негативно сказываться на самих США", — заключил он.

Сенатор Владимир Джабаров предположил, что Вашингтон идет на подобные меры "от бессилия".
"Уговоры не помогли, европейские страны заявили, что "Северный поток — 2" им необходим. Думаю, этими санкционными мерами в США и ограничатся", — заявил он.
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При этом Джабаров выразил убеждение, что трубопровод будет работать даже в случае введения Вашингтоном ограничений.

Санкционный законопроект

Предложенный сенаторами Тедом Крузом и Джин Шахин документ запрещает въезд в США любым лицам, причастным к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также предполагает заморозку их активов, находящихся в американской юрисдикции.
Чтобы законопроект вступил в силу, его должны поддержать в двух палатах парламента и президент.
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Сейчас в сенате также находится другой законопроект, уже принятый палатой представителей. Он во многом совпадает с предложением Круза и Шахин и охватывает не только "Северный поток — 2", но и "Турецкий поток".

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия, заинтересованные в надежных бесперебойных поставках газа. При этом идею прокладки трубопровода критикуют Польша, Латвия, Литва, Украина и США. Последние планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
В Москве не раз заверяли зарубежных партнеров, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер.
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"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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