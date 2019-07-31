Ситуация с лесными пожарами с годами будет ухудшаться, заявил Росгидромет

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Ситуация с угрозой лесных пожаров в России с каждым годом будет ухудшаться из-за глобальных климатических изменений, к этому надо быть готовыми, считает руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

"Главный вопрос - борьба с лесными пожарами. Что хотелось бы отметить: что ситуация с каждым годом будет ухудшаться, потому что климатические изменения видны уже везде и даже у нас в России", - сообщил Яковенко журналистам по итогам совещания о ситуации с лесными пожарами, которое в среду провел в Красноярске премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Это означает, что в будущем нас ждут устойчивые волны тепла, иссушение почв, соответственно, температуры будут повышаться - не по экспоненте, но значительными темпами, выше, чем в среднем по миру. Поэтому ситуация климатическая здесь будет все время ухудшаться, это надо иметь ввиду. К этому надо адаптироваться и надо, соответственно, более внимательно относиться в тому, чем вы занимаетесь, то есть правила пожарной безопасности надо соблюдать", - заключил Яковенко.