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РИА Новости

Ситуация с лесными пожарами с годами будет ухудшаться, заявил Росгидромет

Вчера, 20:39
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Ситуация в Якутии
Ситуация в Якутии
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Ситуация с угрозой лесных пожаров в России с каждым годом будет ухудшаться из-за глобальных климатических изменений, к этому надо быть готовыми, считает руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

"Главный вопрос - борьба с лесными пожарами. Что хотелось бы отметить: что ситуация с каждым годом будет ухудшаться, потому что климатические изменения видны уже везде и даже у нас в России", - сообщил Яковенко журналистам по итогам совещания о ситуации с лесными пожарами, которое в среду провел в Красноярске премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он отметил при этом, что на севере страны ситуация более тяжелая. Средний рост температуры в некоторых районах Сибири превышает 8-10 градусов, уточнил глава Росгидромета.
"Это означает, что в будущем нас ждут устойчивые волны тепла, иссушение почв, соответственно, температуры будут повышаться - не по экспоненте, но значительными темпами, выше, чем в среднем по миру. Поэтому ситуация климатическая здесь будет все время ухудшаться, это надо иметь ввиду. К этому надо адаптироваться и надо, соответственно, более внимательно относиться в тому, чем вы занимаетесь, то есть правила пожарной безопасности надо соблюдать", - заключил Яковенко.
Дмитрий Медведев, губернатор Красноярского края Александр Усс и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время встречи в аэропорту Красноярска. 31 июля 2019
Вчера, 19:10
Медведев провел в Красноярске совещание по борьбе с лесными пожарами
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуРосгидрометРоссияПроисшествия
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