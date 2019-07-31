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РИА Новости

Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине

Вчера, 20:37
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев первого и второго августа совершит поездку на Дальний Восток, где посетит Читу и Южно-Сахалинск, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Первого августа в Чите председатель правительства проведет совещание по вопросу развития Забайкальского края, осмотрит ряд социальных объектов города и проведет рабочую встречу с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. В тот же день в Южно-Сахалинске Медведев встретится с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко", - говорится в сообщении.
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На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
По данным пресс-службы в мероприятиях примут участие вице-премьеры Константин Чуйченко, Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы регионов округа.
Направляясь с рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ, глава кабмина в среду сделал остановку в Красноярске, чтобы провести совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими сразу несколько регионов Сибири.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
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Дмитрий МедведевСахалинЧитаПолитика
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