Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев первого и второго августа совершит поездку на Дальний Восток, где посетит Читу и Южно-Сахалинск, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Первого августа в Чите председатель правительства проведет совещание по вопросу развития Забайкальского края, осмотрит ряд социальных объектов города и проведет рабочую встречу с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. В тот же день в Южно-Сахалинске Медведев встретится с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко", - говорится в сообщении.
Вчера, 18:40Медведев прибыл в Красноярск
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
По данным пресс-службы в мероприятиях примут участие вице-премьеры Константин Чуйченко, Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы регионов округа.
Направляясь с рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ, глава кабмина в среду сделал остановку в Красноярске, чтобы провести совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими сразу несколько регионов Сибири.