Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев первого и второго августа совершит поездку на Дальний Восток, где посетит Читу и Южно-Сахалинск, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Первого августа в Чите председатель правительства проведет совещание по вопросу развития Забайкальского края, осмотрит ряд социальных объектов города и проведет рабочую встречу с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. В тот же день в Южно-Сахалинске Медведев встретится с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко", - говорится в сообщении.

На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.

По данным пресс-службы в мероприятиях примут участие вице-премьеры Константин Чуйченко, Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы регионов округа.