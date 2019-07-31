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РИА Новости

В ДНР опасаются ухудшения ситуации на линии соприкосновения

Вчера, 20:34
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛиния соприкосновения в Донбассе
Линия соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Линия соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров заявил, что существует опасность ухудшения ситуации на линии соприкосновения.
"Мы продолжаем фиксировать нарушения со стороны вооруженных формирований Украины, поэтому есть предпосылки относительно возможной деградации достигнутого прогресса. Мы возлагаем большие надежды на принятые дополнительные меры, однако важно, чтобы они оставались не только на бумаге, а применялись реально", – приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Новое перемирие вступило в силу на территории Донбасса в 00.01 мск 21 июля.
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Бывший замгенпрокурора Украины призвал к "большей жесткости" в Донбассе
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