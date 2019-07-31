Прототипы 25 суперсервисов появятся на портале госуслуг

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прототипы пяти суперсервисов - комплексных госуслуг в РФ по различным жизненным ситуациям - размещены на портале госуслуг, все 25 появятся на нем до конца года, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

"Пять (прототипов - ред.) услуг уже размещено, 10 мы разместим в течение ближайших двух-трех недель, и 25 из полного перечня так называемых суперсервисов будут размещены до конца этого года", - сказал Акимов журналистам на презентации промостраницы суперсервисов.

Как рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, сейчас на портале размещены прототипы следующих суперсервисов: "рождение ребенка", "поступление в вуз онлайн", "переезд в другой регион", "оформление европротокола онлайн", "цифровое исполнительное производство". Граждане могут посмотреть видеоролик, который демонстрирует, что из себя представляет суперсервис. Минкомсвязь, таким образом, хочет получить обратную связь от пользователей и в случае необходимости дополнить суперсервисы. "Это нам нужно для того, чтобы, с одной стороны, понять, что не хватает в сервисе, может быть, как-то его изменить уже сейчас, и привлечь тех, кто в этом заинтересован, в очные форматы наших исследований", - сказал Паршин, отметив, что первый анализ отзывов пользователей министерство рассчитывает получить через месяц.

"Мы хотим у людей спросить, нравится ли им оформление, удобный ли дизайн, правильный ли функционал, что еще хотелось бы видеть. В общем, так, как это сделано в любом магазине приложений. ... Мы оцениваем фильмы, покупки, электронные сервисы", - сказал Акимов.

"Наша главная цель в этот раз - сделать не так, как удобно государству, не так, как видится нам, чиновникам, а мы хотим сделать так, чтобы это было действительно удобно людям и отражало их пожелания и запросы", - подчеркнул вице-премьер. Он также отметил, что для запуска всех суперсервисов необходимо поменять 144 нормативных акта, на сегодня 80% из них не готовы.