Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T20:29Z
https://ria.ru/20190731/1557058109.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149931/92/1499319251_0:6:1300:737_1036x0_80_0_0_de1e357eb6fd34e2f6bde25272a755eb.jpg
РИА Новости

Прототипы 25 суперсервисов появятся на портале госуслуг

Вчера, 20:29
65
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прототипы пяти суперсервисов - комплексных госуслуг в РФ по различным жизненным ситуациям - размещены на портале госуслуг, все 25 появятся на нем до конца года, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
"Пять (прототипов - ред.) услуг уже размещено, 10 мы разместим в течение ближайших двух-трех недель, и 25 из полного перечня так называемых суперсервисов будут размещены до конца этого года", - сказал Акимов журналистам на презентации промостраницы суперсервисов.
Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко
24 июля, 17:52
Клименко предложил разрешить допуск к e-mail только пользователям госуслуг
Как рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, сейчас на портале размещены прототипы следующих суперсервисов: "рождение ребенка", "поступление в вуз онлайн", "переезд в другой регион", "оформление европротокола онлайн", "цифровое исполнительное производство". Граждане могут посмотреть видеоролик, который демонстрирует, что из себя представляет суперсервис. Минкомсвязь, таким образом, хочет получить обратную связь от пользователей и в случае необходимости дополнить суперсервисы. "Это нам нужно для того, чтобы, с одной стороны, понять, что не хватает в сервисе, может быть, как-то его изменить уже сейчас, и привлечь тех, кто в этом заинтересован, в очные форматы наших исследований", - сказал Паршин, отметив, что первый анализ отзывов пользователей министерство рассчитывает получить через месяц.
"Мы хотим у людей спросить, нравится ли им оформление, удобный ли дизайн, правильный ли функционал, что еще хотелось бы видеть. В общем, так, как это сделано в любом магазине приложений. ... Мы оцениваем фильмы, покупки, электронные сервисы", - сказал Акимов.
Дом под заселение по программе реновации
5 июля, 15:56
Около 90% московских застройщиков пользуются электронными госуслугами
"Наша главная цель в этот раз - сделать не так, как удобно государству, не так, как видится нам, чиновникам, а мы хотим сделать так, чтобы это было действительно удобно людям и отражало их пожелания и запросы", - подчеркнул вице-премьер. Он также отметил, что для запуска всех суперсервисов необходимо поменять 144 нормативных акта, на сегодня 80% из них не готовы.
Вице-премьер также уточнил, что основной разработчик суперсервисов - компания "РТ-Лабс" ("дочка" "Ростелекома"), в процесс вовлечен НИИ "Восход", активно помогают такие компании как Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru Group. Перечень из 25 первоочередных суперсервисов в марте был утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Суперсервисы будут покрывать около 95% всех взаимодействий граждан с государством.
201000
Обсудить 1
Максим АкимовОбщество
Рекомендуем
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Пензенская область и Сбербанк договорились о поддержке инвестпроектов
РИА
Новости
Жители Чебоксар проходят по бульвару купца Ефремова
В Чувашии 270 млн рублей направят на погашение ипотеки многодетных семей
Школьный автобус
На обновление школьных автобусов в Оренбуржье направят более 90 млн рублей
Герб Федеральной резервной системы США
ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку
Лента
новостей
Город Оренбург
Более 3 млрд рублей выделят на реконструкцию аэропорта в Оренбурге
Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2018
В Москве водителей предупредили об ограничениях движения на День ВДВ
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник
В Кабардино-Балкарии один человек погиб после падения автомобиля в реку
Проверка качества яиц на овоскопе
В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами
В Воронеже нашли пропавшего десятилетнего мальчика живым
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Жителям Тулуна раздали 12 тонн хлеба
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
В Иркутской области 20 пострадавших от паводка остаются в медучреждениях
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев поручил объединить усилия МЧС и Минобороны при тушении пожаров
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Рацион питания осужденных к принудительным работам улучшат
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
23:59США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
23:52Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии
23:45США заявили, что не считают главу МИД Ирана приоритетным контактом
23:37Стало известно имя лошади, подаренной главой Монголии сыну Трампа
23:33Путин и Трамп провели телефонные переговоры
23:31США продолжат кампанию по оказанию максимального давления на Иран
Лента новостейМолния