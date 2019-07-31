Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T20:08Z
https://ria.ru/20190731/1557057720.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155700/98/1557009801_0:303:3072:2031_1036x0_80_0_0_1990ddf66a8385e29d27245a7e3d7685.jpg
РИА Новости

Красноярский губернатор предложил привлекать ученых к тушению лесов

Вчера, 20:08
571
© РИА Новости / Александр КряжевОчаги лесных пожаров в Красноярском крае
Очаги лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Очаги лесных пожаров в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Для повышения эффективности тушения лесных пожаров в Красноярском крае планируется привлекать ученых, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Чтобы деятельность в области тушения лесных пожаров стала более понятной и более прозрачной, намерены в процесс подготовки решений и в рамках оперативных штабов включать представителей науки, экологов и общественности. Это может позитивно повлиять на общественное настроение и добавит эффективности принимаемых решений", - сказал Усс на совещании о ситуации с лесными пожарами на территории Сибирского федерального округа, проводимого премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Тушение пожаров в Якутии
30 июля, 08:00
"Жалко до слез!" К чему приведут крупнейшие лесные пожары в Сибири
Направляясь с рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ, глава кабмина Дмитрий Медведев в среду сделал остановку в Красноярске. В данный момент он проводит совещание на тему природных пожаров в Сибири. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин ранее в этот день прибыл в регион по поручению премьера, чтобы лично на месте оценить ситуацию.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. По информации Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае горит 1 069 362 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 1 062 823 гектаров.
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Вчера, 15:14
Путин подключил военных к тушению пожаров в Сибири
320119
Обсудить 3
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуАлександр УссКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Красноярский губернатор попросил 350 миллионов рублей на тушение лесов
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев поручил подготовить предложения по созданию лесопожарных центров
Ситуация в Якутии
Ситуация с лесными пожарами с годами будет ухудшаться, заявил Росгидромет
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Медведев поручит выделить средства для тушения лесных пожаров в регионах
Лента
новостей
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Жителям Тулуна раздали 12 тонн хлеба
Медведев о лесных пожарах: Опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдет само собой.
Режим ЧС из-за пожаров сам по себе ничего не решает, заявил Медведев
Московское метро
На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор попросил создать специальный лесопожарный центр
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Патриарх Кирилл рассказал о главной опасности развития цифровых технологий
СК возбудил дело после ЧП на пороховом заводе в Перми
Экспонаты на выставке Старый добрый Новый год в музее Победы в Москве
В Саранске осудили мужчину, напавшего на салон связи в костюме Деда Мороза
Дмитрий Медведев, губернатор Красноярского края Александр Усс и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время встречи в аэропорту Красноярска. 31 июля 2019
Медведев провел в Красноярске совещание по борьбе с лесными пожарами
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Путин подключил военных к тушению пожаров в Сибири
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев поручил объединить усилия МЧС и Минобороны при тушении пожаров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Мексиканские власти одобрили экстрадицию экс-главы парламента Гватемалы
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
Лента новостейМолния