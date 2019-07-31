Красноярский губернатор предложил привлекать ученых к тушению лесов

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Для повышения эффективности тушения лесных пожаров в Красноярском крае планируется привлекать ученых, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Чтобы деятельность в области тушения лесных пожаров стала более понятной и более прозрачной, намерены в процесс подготовки решений и в рамках оперативных штабов включать представителей науки, экологов и общественности. Это может позитивно повлиять на общественное настроение и добавит эффективности принимаемых решений", - сказал Усс на совещании о ситуации с лесными пожарами на территории Сибирского федерального округа, проводимого премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Направляясь с рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ, глава кабмина Дмитрий Медведев в среду сделал остановку в Красноярске. В данный момент он проводит совещание на тему природных пожаров в Сибири. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин ранее в этот день прибыл в регион по поручению премьера, чтобы лично на месте оценить ситуацию.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.