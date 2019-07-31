Медведев поручил объединить усилия МЧС и Минобороны при тушении пожаров

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил скоординировать группировки МЧС и Минобороны при тушении лесных пожаров в регионах РФ.

Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).

Медведев скорректировал рабочий график из-за пожаров в Сибири и прилетел в Красноярск : Я лечу в Читу, но решил сделать остановку, на месте здесь с вами обсудить эту тему pic.twitter.com/9jYYu1tcZA — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 июля 2019 г.

"Нужно в этом случае будет все-таки скоординировать усилия, как я и говорил, группировки МЧС и возможности министерства обороны", - сказал Медведев в Красноярске на совещании, посвященном лесным пожарам в Сибири.