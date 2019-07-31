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РИА Новости

Медведев поручил объединить усилия МЧС и Минобороны при тушении пожаров

Вчера, 20:00
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил скоординировать группировки МЧС и Минобороны при тушении лесных пожаров в регионах РФ.
Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).
"Нужно в этом случае будет все-таки скоординировать усилия, как я и говорил, группировки МЧС и возможности министерства обороны", - сказал Медведев в Красноярске на совещании, посвященном лесным пожарам в Сибири.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Дмитрий Медведев, губернатор Красноярского края Александр Усс и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время встречи в аэропорту Красноярска. 31 июля 2019
Вчера, 19:10
Медведев провел в Красноярске совещание по борьбе с лесными пожарами
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМЧСДмитрий МедведевМинистерство обороны РФПроисшествия
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