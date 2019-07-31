Медведев поручил объединить усилия МЧС и Минобороны при тушении пожаров

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил скоординировать группировки МЧС и Минобороны при тушении лесных пожаров в регионах РФ.
Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).
Медведев скорректировал рабочий график из-за пожаров в Сибири и прилетел в Красноярск : Я лечу в Читу, но решил сделать остановку, на месте здесь с вами обсудить эту тему pic.twitter.com/9jYYu1tcZA— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 июля 2019 г.
"Нужно в этом случае будет все-таки скоординировать усилия, как я и говорил, группировки МЧС и возможности министерства обороны", - сказал Медведев в Красноярске на совещании, посвященном лесным пожарам в Сибири.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.