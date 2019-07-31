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РИА Новости

Красноярский губернатор попросил 350 миллионов рублей на тушение лесов

Вчера, 19:57
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о потребности региона в дополнительных 350 миллионах рублей для увеличения интенсивности тушения при помощи авиации на совещании в Красноярске, которое проводит премьер Дмитрий Медведев.
"У нас есть потребность приблизительно в 350 миллионах рублей, чтобы мы могли увеличить интенсивность применения авиации в том числе и в зоне контроля", - сказал Усс.
Он также отметил, что для наведения порядка в лесу необходимо увеличить численность лесных инспекторов. Усс попросил премьера отдать соответствующее распоряжение.
Направляясь с рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ, глава кабмина Дмитрий Медведев в среду сделал остановку в Красноярске. В данный момент проводит совещание по теме природных пожаров в Сибири. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин ранее в этот день прибыл в регион по поручению премьера, чтобы лично на месте оценить ситуацию.
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Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. По информации Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае горит 1 069 362 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 1 062 823 гектаров.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуДмитрий МедведевАлександр УссКрасноярский крайПроисшествия
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