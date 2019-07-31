Россия разрешила Иордании передать Египту два самолета Ил-76МФ

"Рособоронэкспорт подтверждает, что в соответствии с решением Российской Федерации Иордании разрешена передача двух ранее поставленных самолетов Ил-76МФ в Арабскую Республику Египет. Этот пример реэкспорта свидетельствует не только о гибкости российской стороны в решении актуальных для партнеров вопросов оснащения национальных вооруженных сил, но и о том, что военно-транспортные самолеты семейства "Ил" зарекомендовали себя в мире как надежные и простые в эксплуатации машины", - говорится в сообщении.