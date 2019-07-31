Россия разрешила Иордании передать Египту два самолета Ил-76МФ

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия дала разрешение Иордании передать Египту ранее закупленные у Москвы военно-транспортные самолеты Ил-76МФ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Рособоронэкспорта.
"Рособоронэкспорт подтверждает, что в соответствии с решением Российской Федерации Иордании разрешена передача двух ранее поставленных самолетов Ил-76МФ в Арабскую Республику Египет. Этот пример реэкспорта свидетельствует не только о гибкости российской стороны в решении актуальных для партнеров вопросов оснащения национальных вооруженных сил, но и о том, что военно-транспортные самолеты семейства "Ил" зарекомендовали себя в мире как надежные и простые в эксплуатации машины", - говорится в сообщении.
Ранее в некоторых ближневосточных интернет-СМИ появилась информация, согласно которой Иордания передала Египту два военно-транспортных самолета Ил-76МФ, приобретенных ранее у России. Оба самолета уже вошли в состав ВВС Египта.