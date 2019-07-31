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РИА Новости

Медведев поручил подготовить предложения по созданию лесопожарных центров

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить ему предложения по созданию лесопожарных центров для тушения пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
О необходимости создать лесопожарный центр для тушения пожаров в зоне контроля на севере Красноярского края заявил губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании в Красноярске.
"Пересмотр границ зон контроля и создание соответствующего центра на севере. Мне это нужно обобщить и подготовить укрупненные предложения и по Красноярскому краю, и по Сибирскому федеральному округу, а в принципе, конечно, и по Дальневосточному федеральному округу, поскольку сейчас пожары никаких границ не разбирают, и на Дальнем Востоке пожары идут. Завтра мы в Чите поговорим", - заявил Медведев.
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