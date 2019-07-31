Медведев поручил подготовить предложения по созданию лесопожарных центров

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить ему предложения по созданию лесопожарных центров для тушения пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
О необходимости создать лесопожарный центр для тушения пожаров в зоне контроля на севере Красноярского края заявил губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании в Красноярске.
"Пересмотр границ зон контроля и создание соответствующего центра на севере. Мне это нужно обобщить и подготовить укрупненные предложения и по Красноярскому краю, и по Сибирскому федеральному округу, а в принципе, конечно, и по Дальневосточному федеральному округу, поскольку сейчас пожары никаких границ не разбирают, и на Дальнем Востоке пожары идут. Завтра мы в Чите поговорим", - заявил Медведев.