В партии Бойко заявили о готовности сотрудничать со "Слугой народа"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталия Королевская заявила, что политсила готова сотрудничать с представителями партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" для достижения мира, социальной и экономической стабильности в стране.

По ее мнению, после проведения президентских и парламентских выборов на Украине должен быть "соблюден баланс власти".

"Нужно наделить оппозицию четкой контрольной функцией, пропорционально распределить комитеты в парламенте и сформировать повестку дня не по политическому, а по профессиональному принципу. И мы готовы сотрудничать как с представителями власти (партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" - ред.), так и с другими политическими силами в стратегических вопросах - достижения мира, социальной и экономической стабилизации, а также выполнять контрольную функцию и брать активное участие в мирных переговорах!" - приводит слова Королевской сайт политсилы в среду.

Она отметила, что восстановление мира на Украине - это та цель, вокруг которой должны объединиться все небезразличные политики страны на всех доступных площадках: в украинском парламенте, переговорных группах и на международном уровне.

"Пришло время представителям власти переходить от обещаний к конкретным действиям! Люди хотят наконец-то увидеть изменения к лучшему в вопросах тарифов, субсидий, прекращения огня, социальной защиты... А для этого будущий премьер-министр должен быть в первую очередь профессионалом и показать реальные результаты в кратчайшие сроки!" - добавила Королевская.