Красноярский губернатор попросил создать специальный лесопожарный центр

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Лесопожарный центр для тушения возгораний в зоне контроля необходимо создать на севере Красноярского края, заявил губернатор Александр Усс на совещании в Красноярске под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Я хотел бы предложить создать на севере специализированный лесопожарный центр. …Имея такую базу подскока у нас появится реальная возможность, чтобы площади, находящиеся в зоне контроля, перевести хотя бы частично в зону охраны", - сказал Усс.

Направляясь с рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ, глава кабмина Дмитрий Медведев в среду сделал остановку в Красноярске, чтобы провести совещание на тему природных пожаров в Сибири. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин ранее в этот день прибыл в регион по поручению премьера, чтобы лично на месте оценить ситуацию.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.