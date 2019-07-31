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РИА Новости

В ОБСЕ рассказали, когда начнут разминирование моста в Станице Луганской

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ
Представители ОБСЕ
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской начнутся с четверга, сам ремонт продлится несколько месяцев, сообщил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Мы достигли взаимного понимания о конкретных следующих шагах... С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой для проведения всех ремонтных работ", - сказал Сайдик журналистам по итогам заседаний контактной группы по урегулированию в Донбассе и ее подгрупп.
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Вчера, 18:28
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Он отметил, что в этой связи "могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании этого пункта пропуска (через линию соприкосновения в Донбассе - ред.)".
"После завершения разминирования... будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы. Их продолжительность, вероятно, составит несколько месяцев", - сказал дипломат.
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Мартин СайдикОБСЕСтаница ЛуганскаяУкраинаВ мире
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