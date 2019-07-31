Во Франции открылся музей Луи де Фюнеса

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В день 105-летия со дня рождения Луи де Фюнеса в Сен-Рафаэле недалеко от Сен-Тропе открыли музей, посвященный знаменитому французскому актеру, . В день 105-летия со дня рождения Луи де Фюнеса в Сен-Рафаэле недалеко от Сен-Тропе открыли музей, посвященный знаменитому французскому актеру, сообщает France Info.

"Это важно для нас, для семьи, но и для публики тоже, мы хотели увековечить память моего деда. Тысячи людей прокомментировали закрытие первого музея, что мотивировало меня снова заняться этим проектом", - рассказала внучка актера Джулия де Фюнес .

Первый музей, расположенный в Селье, в Атлантической Луаре, пришлось закрыть в 2016 году, потому что не хватало денег, чтобы выкупить помещение.