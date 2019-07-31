Медведев пообещал помочь местным властям в борьбе с лесными пожарами

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал оказать всю необходимую поддержку и помощь регионам, пострадавшим от пожаров, но подчеркнул, что местным властям надо заняться работой.
"И вопрос поддержки, помощи регионам по линии федерального центра и, соответственно, бюджета Российской Федерации - мы, конечно, окажем", - заявил Медведев на совещании по ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири.
"Но еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов. Очевидная вещь, просил бы всех еще раз вспомнить об этом", - продолжил глава кабмина.
Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).