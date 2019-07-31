Медведев пообещал помочь местным властям в борьбе с лесными пожарами

"Но еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов. Очевидная вещь, просил бы всех еще раз вспомнить об этом", - продолжил глава кабмина.