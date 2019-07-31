Медведев поручит выделить средства для тушения лесных пожаров в регионах

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что поручит выделить средства из резервного фонда правительства РФ для тушения лесных пожаров в российских регионах.

Медведев в среду прибыл в Красноярск, где проводит совещание по ситуации с лесными пожарами.

Медведев скорректировал рабочий график из-за пожаров в Сибири и прилетел в Красноярск : Я лечу в Читу, но решил сделать остановку, на месте здесь с вами обсудить эту тему pic.twitter.com/9jYYu1tcZA — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 июля 2019 г.

"По поводу усиления группировки МЧС вместе с возможностями министерства обороны. Соответствующие денежные средства на это требуются, я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства для того, чтобы такого рода работа была более активной", - сказал Медведев.