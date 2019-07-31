Роспотребнадзор заявил об отсутствии высоких рисков для здоровья от пожаров

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Высоких рисков для здоровья от продуктов горения в регионах, охваченных лесными пожарами, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"С учетом небольшой экспозиции воздействия высоких рисков для здоровья на сегодняшний день нет и в связи с тем, что очаги удалены (от населенных пунктов)", - сказала Попова на совещании о ситуации с лесными пожарами на территории Сибирского федерального округа, проводимого премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Она уточнила, что ухудшения ситуации по заболеваемости болезнями органов дыхания, по обострению хронических заболеваний нет, в медицинских стационарах не фиксируется увеличение поступления больных.
В районах, где есть высокие риски развития болезни из-за дыма, установлено наблюдение, проводятся обходы людей с хроническими заболеваниями системы дыхания, добавила Попова.