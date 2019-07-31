Роспотребнадзор заявил об отсутствии высоких рисков для здоровья от пожаров

"С учетом небольшой экспозиции воздействия высоких рисков для здоровья на сегодняшний день нет и в связи с тем, что очаги удалены (от населенных пунктов)", - сказала Попова на совещании о ситуации с лесными пожарами на территории Сибирского федерального округа, проводимого премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.