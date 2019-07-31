Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T19:18Z
https://ria.ru/20190731/1557056596.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155705/06/1557050623_0:70:1281:790_1036x0_80_0_0_00473e0e0c55c1ba0180954bb05d70c2.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор заявил об отсутствии высоких рисков для здоровья от пожаров

Вчера, 19:18
206
© Фото : МЧС РоссииЛесной пожар в Красноярском крае. 31 июля 2019
Лесной пожар в Красноярском крае. 31 июля 2019
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Высоких рисков для здоровья от продуктов горения в регионах, охваченных лесными пожарами, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"С учетом небольшой экспозиции воздействия высоких рисков для здоровья на сегодняшний день нет и в связи с тем, что очаги удалены (от населенных пунктов)", - сказала Попова на совещании о ситуации с лесными пожарами на территории Сибирского федерального округа, проводимого премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Она уточнила, что ухудшения ситуации по заболеваемости болезнями органов дыхания, по обострению хронических заболеваний нет, в медицинских стационарах не фиксируется увеличение поступления больных.
В районах, где есть высокие риски развития болезни из-за дыма, установлено наблюдение, проводятся обходы людей с хроническими заболеваниями системы дыхания, добавила Попова.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Севастополе
Вчера, 19:15
Медведев назвал главную задачу при борьбе с лесными пожарами
100145
Обсудить 2
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуАнна ПоповаРоспотребнадзорРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Медведев предложил проконсультироваться о лесных пожарах с другими странами
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Севастополе
Медведев назвал главную задачу при борьбе с лесными пожарами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Медведев поручит выделить средства для тушения лесных пожаров в регионах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
Медведев предложил пересмотреть нормативы о "зонах контроля при пожарах"
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев поручил следить за ПДК вредных веществ в зоне пожаров
Посетитель в управлении Пенсионного фонда России
В ПФР объяснили, почему Генпрокуратура проверит пенсионные фонды
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
Россия разрешила Иордании передать Египту два самолета Ил-76МФ
Экспонаты на выставке Старый добрый Новый год в музее Победы в Москве
В Саранске осудили мужчину, напавшего на салон связи в костюме Деда Мороза
В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
На Украине разработали водные маршруты для посещения Чернобыля
Александр Чуприян во время пресс-конференции членов правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны Ту-154
В МЧС сообщили об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за пожаров
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев поручил к четвергу обобщить предложения по борьбе с пожарами
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор попросил создать специальный лесопожарный центр
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Жителям Тулуна раздали 12 тонн хлеба
Медведев о лесных пожарах: Опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдет само собой.
Режим ЧС из-за пожаров сам по себе ничего не решает, заявил Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев пообещал помочь местным властям в борьбе с лесными пожарами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
23:59США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
23:52Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии
23:45США заявили, что не считают главу МИД Ирана приоритетным контактом
23:37Стало известно имя лошади, подаренной главой Монголии сыну Трампа
23:33Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Лента новостейМолния