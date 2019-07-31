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РИА Новости

Медведев предложил проконсультироваться о лесных пожарах с другими странами

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил проконсультироваться со странами, в которых происходят аналогичные российской ситуации с лесными пожарами, в частности, в Европе и на Аляске.
"Не грех проконсультироваться с теми странами, где эта проблема также как у нас существует в полный рост. На Аляске эти пожары бушуют в огромном тоже размере, да и в Европе эти пожары постоянны", - сказал он на совещании в связи с ситуацией с пожарами в Сибири.
Он добавил, что у зарубежных коллег есть свои научные подходы. "Проведите консультации. Я думаю, в этой ситуации это совсем не вредно", - добавил премьер.
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