Медведев предложил проконсультироваться о лесных пожарах с другими странами

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил проконсультироваться со странами, в которых происходят аналогичные российской ситуации с лесными пожарами, в частности, в Европе и на Аляске.

"Не грех проконсультироваться с теми странами, где эта проблема также как у нас существует в полный рост. На Аляске эти пожары бушуют в огромном тоже размере, да и в Европе эти пожары постоянны", - сказал он на совещании в связи с ситуацией с пожарами в Сибири.