Медведев провел в Красноярске совещание по борьбе с лесными пожарами

Дмитрий Медведев, губернатор Красноярского края Александр Усс и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время встречи в аэропорту Красноярска. 31 июля 2019

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами. Глава правительства оценил масштаб чрезвычайной ситуации, дал ряд поручений, а также пообещал оказать пострадавшим регионам поддержку. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

По последним данным, площадь пожаров превышает 2,8 миллиона гектаров. В тушении участвуют 2720 человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. По словам премьера, над несколькими населенными пунктами наблюдаются смог и задымление.

Медведев скорректировал рабочий график из-за пожаров в Сибири и прилетел в Красноярск : Я лечу в Читу, но решил сделать остановку, на месте здесь с вами обсудить эту тему pic.twitter.com/9jYYu1tcZA — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 31, 2019

"Самая главная задача — еще раз ее повторяю — не допустить распространения огня на населенные пункты", — заявил Медведев.

Режим чрезвычайной ситуации действует в четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Республики Саха. При этом глава правительства подчеркнул, что режим ЧС сам по себе ничего не решает.

"Режим чрезвычайной ситуации здесь, в Красноярске, насколько я понимаю, действует уже на протяжении практически месяца, в других регионах также этот режим введен. Но, конечно, сам по себе режим никаких задач не решает, это просто общая правовая оболочка", — заявил Медведев.

По его словам, есть ряд проблем, которые мешают эффективной борьбе с пожарами. Среди них проблема расстояний, труднодоступных мест, погодных условий. Однако пожары в России — нередкое явление, добавил глава правительства.

"Нужно поэтому готовиться — это простая вещь, но, несмотря на свою очевидность, абсолютно справедливая в этой ситуации. Нужны системные меры, каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает. Если не хватает какой-то компетенции, не хватает полномочий, давайте сейчас об этом поговорим, мы можем эти вопросы оперативно рассмотреть на федеральном уровне", — заявил Медведев.

В частности, премьер предложил пересмотреть существующие нормативы, касающиеся "зон контроля при пожарах". По его словам, это необходимо, чтобы действие этих документов распространялось не только на те места, где бушует пламя, но и на зоны задымления.

Вместе с тем Медведев предложил проконсультироваться со странами, в которых происходят аналогичные российской ситуации с лесными пожарами, в частности в Европе и на Аляске.

Он добавил, что у зарубежных коллег есть свои научные подходы.

"Проведите консультации. Я думаю, в этой ситуации это совсем не вредно", — добавил премьер.

Кроме того, глава правительства поручил контролировать вопросы по предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в зоне пожаров и следить за здоровьем жителей.

Медведев также пообещал выделить средства из резервного фонда правительства для тушения.

"По поводу усиления группировки МЧС вместе с возможностями Министерства обороны. Соответствующие денежные средства на это требуются, я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства для того, чтобы такого рода работа была более активной", — сказал Медведев.

Предложения и просьбы губернатора

В свою очередь, губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о потребности региона в дополнительных 350 миллионах рублей для увеличения интенсивности тушения пожаров.

Он также отметил, что для наведения порядка в лесу необходимо увеличить численность лесных инспекторов. Кроме того, губернатор попросил создать на севере края специальный лесопожарный центр.

"Имея такую базу подскока, у нас появится реальная возможность, чтобы площади, находящиеся в зоне контроля, перевести хотя бы частично в зону охраны", — сказал Усс.

Вместе с тем глава региона предложил привлекать к тушению лесных пожаров ученых.

"Чтобы деятельность в области тушения лесных пожаров стала более понятной и более прозрачной, намерены в процесс подготовки решений и в рамках оперативных штабов включать представителей науки, экологов и общественности. Это может позитивно повлиять на общественное настроение и добавит эффективности принимаемых решений", — сказал он.

Премьер попросил своего заместителя Константина Чуйченко к утру четверга обобщить предложения по итогам совещания и представить ему на подпись.