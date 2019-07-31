Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T19:09Z
https://ria.ru/20190731/1557056300.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154846/65/1548466592_0:208:2000:1333_1036x0_80_0_0_0140d228898d5dd7f593c35e50355899.jpg
РИА Новости

Германия не намерена участвовать в коалиции США в Ормузском проливе

Вчера, 19:09
2073
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali MarizadВоеннослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 июл - РИА Новости. Германия не будет участвовать в инициированной США коалиции в Ормузском проливе, заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в среду в Варшаве.
"Германия не примет участие в инициативе США", - сказал Маас.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
23 июля, 12:29
В МИД прокомментировали идею создания коалиции в Ормузском проливе
Ранее агентство dpa распространило заявление посольства США в ФРГ о том, что Вашингтон официально предложил Берлину присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе. В МИД ФРГ позже заявили РИА Новости, что участие в американской стратегии максимального давления в Персидском заливе не рассматривается Берлином.
Кроме того, в кабмине ФРГ в среду сообщили, что в Берлине не исключают создание европейской миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе.
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.
Катер Корпуса стражей исламской революции рядом с танкером Stena Impero
22 июля, 08:00
Танкерная "война". Лондон достал даже США и НАТО
Британия также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Военно-морские суда США и Ирака в Персидском
23 июля, 20:35
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
3360006
Обсудить 0
Хайко МаасМИД ГерманииНАТОСШАВ мире
Рекомендуем
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
РИА
Новости
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Военного решения у проблемы в Ормузском проливе быть не может, заявил Маас
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам
Разрушенные здания в Сирии
Пентагон ответил на обвинения Минобороны в подготовке боевиков в Сирии
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
Слитки для народа: россиянам предложат золото вместо долларов
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
"Кто главный здесь?" Зеленского возмутил прием в Черкасской области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
23:59США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
23:52Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии
23:45США заявили, что не считают главу МИД Ирана приоритетным контактом
23:37Стало известно имя лошади, подаренной главой Монголии сыну Трампа
23:33Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Лента новостейМолния