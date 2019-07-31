Германия не намерена участвовать в коалиции США в Ормузском проливе

ВАРШАВА, 31 июл - РИА Новости. Германия не будет участвовать в инициированной США коалиции в Ормузском проливе, заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в среду в Варшаве.

"Германия не примет участие в инициативе США", - сказал Маас.

Ранее агентство dpa распространило заявление посольства США в ФРГ о том, что Вашингтон официально предложил Берлину присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе. В МИД ФРГ позже заявили РИА Новости, что участие в американской стратегии максимального давления в Персидском заливе не рассматривается Берлином.

Кроме того, в кабмине ФРГ в среду сообщили, что в Берлине не исключают создание европейской миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе.

Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.

Британия также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.