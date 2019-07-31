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РИА Новости

Режим ЧС из-за пожаров сам по себе ничего не решает, заявил Медведев

Вчера, 19:06
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Объявленный в регионах России из-за лесных пожаров режим ЧС сам по себе ничего не решает, нужно принимать меры, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Что касается правового состояния, режим чрезвычайной ситуации здесь в Красноярске, насколько я понимаю, действует уже на протяжении практически месяца, в других регионах также этот режим введен. Но, конечно, сам по себе режим никаких задач не решает, это просто общая правовая оболочка", - заявил Медведев на совещании по ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири.
"Есть, безусловно, объективные сложности, есть проблема расстояний, труднодоступных мест, есть погодные условия. Прогноз, который существует в настоящий момент, он такой сложный, неблагоприятный", - добавил премьер.
При этом, говоря о сути докладов профильных ведомств по этой проблеме, он озвучил основной сделанный к настоящему моменту вывод: "непосредственной опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдёт само собой, под влиянием погодных факторов или каким-то иным образом".
"Работу по тушению пожаров нужно усилить везде, прежде всего, конечно, в тех регионах, которые в наибольшей степени этими пожарами затронуты. Чтобы не было того, что мы все хорошо помним, а мы все хорошо помним 2010 год. Тогда горела практически вся страна, были десятки погибших, сожжённые населённые пункты, не говоря уже о лесных угодьях и других важных для страны объектах", - заявил Медведев.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуДмитрий МедведевКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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