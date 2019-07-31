Режим ЧС из-за пожаров сам по себе ничего не решает, заявил Медведев

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Объявленный в регионах России из-за лесных пожаров режим ЧС сам по себе ничего не решает, нужно принимать меры, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Что касается правового состояния, режим чрезвычайной ситуации здесь в Красноярске, насколько я понимаю, действует уже на протяжении практически месяца, в других регионах также этот режим введен. Но, конечно, сам по себе режим никаких задач не решает, это просто общая правовая оболочка", - заявил Медведев на совещании по ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири.

"Есть, безусловно, объективные сложности, есть проблема расстояний, труднодоступных мест, есть погодные условия. Прогноз, который существует в настоящий момент, он такой сложный, неблагоприятный", - добавил премьер.

При этом, говоря о сути докладов профильных ведомств по этой проблеме, он озвучил основной сделанный к настоящему моменту вывод: "непосредственной опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдёт само собой, под влиянием погодных факторов или каким-то иным образом".