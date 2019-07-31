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РИА Новости

В Дагестане завели дело из-за девочки, утонувшей в бассейне санатория

Вчера, 19:06
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за утонувшей в бассейне санатория в Кизлярском районе Дагестана шестилетней девочки, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что 25 июля шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
По данным следствия, должностные лица санатория, несмотря на отсутствие инструктора по плаванию, разрешили плавание в бассейне.
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