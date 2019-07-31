В Дагестане завели дело из-за девочки, утонувшей в бассейне санатория

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за утонувшей в бассейне санатория в Кизлярском районе Дагестана шестилетней девочки, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что 25 июля шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.