Минприроды предложило выделить до трех миллиардов рублей на тушение пожаров

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предложил выделить из резервного фонда правительства РФ от 2,5 до 3 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в Сибири.

"Учитывая текущую ситуацию, предлагаю усилить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счёт МСЧ России. Также прошу предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из резервного фонда Российской Федерации - ориентировочно от 2,5 до 3 миллиардов рублей", - сказал он в среду в ходе совещания о ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе, проводимого премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.