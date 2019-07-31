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РИА Новости

Минприроды предложило выделить до трех миллиардов рублей на тушение пожаров

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предложил выделить из резервного фонда правительства РФ от 2,5 до 3 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в Сибири.
"Учитывая текущую ситуацию, предлагаю усилить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счёт МСЧ России. Также прошу предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из резервного фонда Российской Федерации - ориентировочно от 2,5 до 3 миллиардов рублей", - сказал он в среду в ходе совещания о ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе, проводимого премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Министерство природы РоссииПриродные пожары в РоссииРоссияЭкономика
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Надо бы из губернаторских карманов извлечь деньги на тушение пожаров.
31 июля, 19:08
Владимир Белогорский
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