Садовничий: второй съезд Общества русской словесности пройдет в ноябре

Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

САРОВ (Нижегородская область), 31 июл - РИА Новости. Второй съезд Общества русской словесности состоится в МГУ в ноябре 2019 года, сообщил ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове в среду.

"Наше национальное самосознание должно противостоять разрушительному влиянию глобализации. Большую роль в этом может сыграть возглавляемое вами, ваше святейшество, Общество русской словесности. Мы в ноябре в Московском университете планируем провести второй съезд Общества русской словесности", - сказал Садовничий, обращаясь к патриарху.

Общество русской словесности (ОРС) ведет свою историю от Общества любителей российской словесности (ОЛРС) при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским. Оно занималось изданием словарей, трудов в области филологии, правописания русского языка, литературоведения, издавало труды русских писателей. В 1992 году ОЛРС было воссоздано как региональная общественная организация по инициативе академика Дмитрия Лихачева, который стал его почетным председателем. В 2012 году ОЛРС было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению Минюста как фактически прекратившее деятельность.

Девятого марта 2016 года на заседании Патриаршего совета по культуре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о том, что принял предложение президента РФ Владимира Путина возглавить ОРС.