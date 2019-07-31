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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Садовничий: второй съезд Общества русской словесности пройдет в ноябре

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВиктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
САРОВ (Нижегородская область), 31 июл - РИА Новости. Второй съезд Общества русской словесности состоится в МГУ в ноябре 2019 года, сообщил ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове в среду.
"Наше национальное самосознание должно противостоять разрушительному влиянию глобализации. Большую роль в этом может сыграть возглавляемое вами, ваше святейшество, Общество русской словесности. Мы в ноябре в Московском университете планируем провести второй съезд Общества русской словесности", - сказал Садовничий, обращаясь к патриарху.
Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину
28 мая 2015, 21:03Религия и мировоззрение
Патриарх призвал современных писателей чаще обращаться к теме святостиПредстоятель Русской православной церкви выступил в четверг в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя на торжественной церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых Кирилла и Мефодия за 2015 год.
Общество русской словесности (ОРС) ведет свою историю от Общества любителей российской словесности (ОЛРС) при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским. Оно занималось изданием словарей, трудов в области филологии, правописания русского языка, литературоведения, издавало труды русских писателей. В 1992 году ОЛРС было воссоздано как региональная общественная организация по инициативе академика Дмитрия Лихачева, который стал его почетным председателем. В 2012 году ОЛРС было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению Минюста как фактически прекратившее деятельность.
Девятого марта 2016 года на заседании Патриаршего совета по культуре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о том, что принял предложение президента РФ Владимира Путина возглавить ОРС.
РФЯЦ-ВНИИЭФ - это крупнейший многопрофильный научно-исследовательский центр России, решающий оборонные задачи. Датой создания института считается 9 апреля 1946 года.
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Религия и мировоззрениерелигия
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