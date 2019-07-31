Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Республики Крым и г. Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры"

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев о лесных пожарах: положение сложное, горит много лесов, наблюдается смог и задымление.

Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.

"Ситуация такая: положение сложное, горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог и задымление", - сказал Медведев.