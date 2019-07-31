Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах

КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев о лесных пожарах: положение сложное, горит много лесов, наблюдается смог и задымление.
Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
"Ситуация такая: положение сложное, горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог и задымление", - сказал Медведев.
Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).