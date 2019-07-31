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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал о главной опасности развития цифровых технологий

Вчера, 18:58
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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САРОВ (Нижегородская область), 31 июл - РИА Новости. Главная опасность развития цифровых технологий заключается в ограничении человеческой свободы, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Опасность развития новых технологий только в одном - эти технологии несут несомненное ограничение или полную потерю свободы человека... Чем больше мы полагаемся на цифровые носители, тем больше мы подвергаем опасности в первую очередь свою свободу", - сказал он на встрече с учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове в среду.
Патриарх подчеркнул, что утрата свободы личности человеком, слепо полагающимся на достижения технологий, может пройти для него незаметно. "Не только средства связи, но и вообще вся цифровая цивилизация, которая уже начинает становиться нашим достоянием, способны максимально ограничивать человеческую свободу без создания какого-либо дискомфорта. Человек может даже не замечать, что его свобода ограничена, а свобода будет ограничиваться", - добавил предстоятель Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения Успенского собора в Сарове. 31 июля 2019
Вчера, 13:21
Патриарх Кирилл уверен, что у "храмоборцев" ничего не получится
РФЯЦ-ВНИИЭФ - это крупнейший многопрофильный научно-исследовательский центр России, решающий оборонные задачи. Датой создания института считается 9 апреля 1946 года. Он был размещен в Сарове, где до 1927 года находился монастырь Саровская пустынь.
Саровский монастырь был основан в 1706 году и закрыт в 1927 году. Монашеская жизнь была возобновлена в обители в 2006 году. В 2012 году на базе Свято-Успенской Саровской пустыни, Саровского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) и РФЯЦ-ВНИИЭФ по благословлению патриарха и с одобрения гендиректора госкорпорации "Росатом" Сергея Кириенко был создан Саровский Духовно-научный центр (ДНЦ).
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Религия и мировоззрениерелигия
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