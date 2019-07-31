Патриарх Кирилл рассказал о главной опасности развития цифровых технологий

САРОВ (Нижегородская область), 31 июл - РИА Новости. Главная опасность развития цифровых технологий заключается в ограничении человеческой свободы, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Опасность развития новых технологий только в одном - эти технологии несут несомненное ограничение или полную потерю свободы человека... Чем больше мы полагаемся на цифровые носители, тем больше мы подвергаем опасности в первую очередь свою свободу", - сказал он на встрече с учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове в среду.

Патриарх подчеркнул, что утрата свободы личности человеком, слепо полагающимся на достижения технологий, может пройти для него незаметно. "Не только средства связи, но и вообще вся цифровая цивилизация, которая уже начинает становиться нашим достоянием, способны максимально ограничивать человеческую свободу без создания какого-либо дискомфорта. Человек может даже не замечать, что его свобода ограничена, а свобода будет ограничиваться", - добавил предстоятель Русской православной церкви.

РФЯЦ-ВНИИЭФ - это крупнейший многопрофильный научно-исследовательский центр России, решающий оборонные задачи. Датой создания института считается 9 апреля 1946 года. Он был размещен в Сарове, где до 1927 года находился монастырь Саровская пустынь.