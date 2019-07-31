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РИА Новости

Военного решения у проблемы в Ормузском проливе быть не может, заявил Маас

Вчера, 18:56
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАРШАВА, 31 июл - РИА Новости. Военного решения у проблемы в Ормузском проливе быть не может, заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в среду в Варшаве.
"Мы должны приложить все усилия, чтобы избежать дальнейшей эскалации в Ормузском проливе... Мы будем искать пути снижения напряжения. Тут не может быть военного решения", - сказал Маас.
"Мы будем делать ставку на дипломатию", - заключил он.
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Вчера, 18:13
В США рассказали о планах по обеспечению безопасности в Ормузском проливе
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.
Британия также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
26 июля, 14:33
Персидский, Оманский заливы и Ормузский пролив могут включить в зону риска
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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Ормузский проливХайко МаасМИД ГерманииПольшаВ мире
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