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РИА Новости

Германия считает вопрос о репарациях перед Польшей закрытым

Вчера, 18:55
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях перед Польшей, но обещает хранить память, заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем в среду в Варшаве.
Маас подчеркнул, что для Германии "вопрос репараций закрыт".
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Эксперт о репарациях: Польша ставит Германию в сложное положениеПольша оценила объем возможных репараций от Германии в триллион долларов. Эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, есть ли шанс у Варшавы получить эту сумму.
Тем не менее он отметил, что Германия чувствует себя обязанной "хранить память о преступлениях нацистов" даже тогда, когда уйдет из жизни последний свидетель этого.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
В мае глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает один триллион долларов.
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Хайко МаасМИД ГерманииПольшаГерманияВ мире
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