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РИА Новости
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В Санкт-Петербурге завершился второй полуфинал конкурса "Доброволец России"

Вчера, 18:56
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© Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Доброволец России"В Санкт-Петербурге завершился второй полуфинал всероссийского конкурса "Доброволец России"
В Санкт-Петербурге завершился второй полуфинал всероссийского конкурса Доброволец России
© Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Доброволец России"
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В рамках Окружного форума добровольцев Северо-Западного федерального округа состоялся второй из пяти полуфиналов ежегодного всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019", проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". В нем инициативы участников прошли очную оценку экспертов. Всего от СЗФО в полуфинал вышли 136 проектов. Итоги станут известны 13 октября, после проведения всех окружных форумов в пяти регионах страны, сообщает пресс-служба конкурса "Доброволец России".
На участие в конкурсе этого года от Северо-Западного федерального округа всего поступило 2484 заявки по всем категориям, из которых до экспертной оценки были допущены 575 инициатив. В категории "Социальный проект" до заочного этапа оценки экспертов были допущены 477 проектов, среди которых 402 участника старше 18 лет и 75 детей в возрасте 8–17 лет. По итогам в полуфинал от СЗФО прошли 136 проектов, среди которых 20 – от детей 8–17 лет. 116 инициатив полуфиналистов в возрасте старше 18 лет прошли очную оценку экспертов в рамках Окружного форума добровольцев.
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"Мой проект посвящен развитию транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. После встречи с экспертами на установочной сессии я поняла, что его можно "докрутить", уделить большее внимание некоторым его частям. Оставшиеся несколько часов перед очной защитой проектов я потратила на то, чтобы доработать все, что мне казалось необходимым. Спустя 4 часа, находясь перед экспертами, я услышала, что моя презентация и проект в целом подготовлены идеально. Слышать это для меня было важно и, безусловно, очень приятно. Надеюсь, я сделала максимум, чтобы пройти в финал", – рассказала полуфиналистка конкурса "Доброволец России – 2019", автор проекта "Городской транспорт без преград" Татьяна Анашенко из Калининградской области.
В число экспертов, определявших полуфиналистов, вошло более 200 руководителей и специалистов региональных и федеральных организаций, представители органов власти, учебных заведений, некоммерческих организаций и общественных объединений из 60 регионов страны.
Итоги полуфинала станут известны после проведения всех окружных форумов, которые пройдут еще в трех регионах страны. Новосибирская область объединит добровольцев из Дальнего Востока, Сибири и Урала (13–16 августа), Ростовская область соберет на форуме участников из Приволжского и Южного федеральных округов (10–13 сентября), а Воронежская область – из Центрального федерального округа (24–27 сентября).
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В этом году на участие в конкурсе "Доброволец России" поступило рекордное количество заявок – 28 144 инициативы. В их реализации задействовано 546 182 добровольца со всей России. К участию приглашались все желающие в возрасте старше 8 лет и юридические лица.
Всероссийский конкурс "Доброволец России" проходит уже в девятый раз и является ключевым механизмом выявления и распространения успешных социальных практик. В этом году грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом. Победители получат гранты на реализацию инициатив в размере до 2 миллионов рублей.
Лауреаты будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в Москве.
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