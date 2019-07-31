В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Жительница Нижегородской области, подозреваемая в систематическом избиении 12-летнего сына, арестована на 2 месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой. Вечером 25 июля она связала сына, а затем нанесла ему несколько ударов клюшкой по телу и ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица). 29 июля подозреваемая была задержана. В ходе расследования ей будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

"Тридцать первого июля женщина была арестована на 2 месяца – до 29 сентября", - сообщили в региональном СУСК.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина жила в Сарове, но около месяца назад уехала оттуда вместе с детьми – новорожденной дочерью и 12-летним сыном. "Она приехала в Нижний Новгород и здесь постоянно меняла место жительства. В полицию обратилась ее мать – она просила разыскать дочь и ее малолетних детей", - рассказал источник.

По его словам, женщина оставила дочку у своей знакомой, а сына - в квартире, которая сдавалась как апартаменты. "Мальчика 2006 года рождения забрали из апартаментов сотрудники полиции. У ребенка при осмотре обнаружены телесные повреждения. Мальчик рассказал, что мама его регулярно наказывала", - рассказал собеседник агентства.