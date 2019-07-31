Медведев предложил пересмотреть нормативы о "зонах контроля при пожарах"

"Есть такое понятие - установление зон контроля. Может быть, есть смысл эти документы пересмотреть, поскольку они сейчас охватывают только те места, где непосредственно пожар, там, где уже пламя бушует, но не распространяются на зоны задымления", - сказал Медведев.