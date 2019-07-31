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РИА Новости

Медведев предложил пересмотреть нормативы о "зонах контроля при пожарах"

Вчера, 18:48
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев предложил пересмотреть существующие нормативы, касающиеся "зон контроля при пожарах".
Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавил совещание по ситуации с лесными пожарами.
"Есть такое понятие - установление зон контроля. Может быть, есть смысл эти документы пересмотреть, поскольку они сейчас охватывают только те места, где непосредственно пожар, там, где уже пламя бушует, но не распространяются на зоны задымления", - сказал Медведев.
Премьер-министр добавил, что следует пересмотреть нормативную базу как регионального, так и федерального уровня.
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