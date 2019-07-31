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РИА Новости

ЦИК Украины признал 50 депутатов избранными

Вчера, 18:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМонитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины по результатам голосования в одномандатных избирательных округах признала избранными в Верховную раду еще 50 депутатов, сообщила в среду пресс-служба ЦИК.
"Во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 50 одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
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По данным ЦИК, всего признаны избранными 134 депутата.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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