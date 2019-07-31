Космический грузовик "Прогресс МС-12" установил рекорд времени полета к МКС

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-12" установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции, трансляция стыковки идет на сайте "Роскосмоса".

Корабль пристыковался к станции в 18.29 мск, хотя расчетное время стыковки составляло 18.35. Таким образом, корабль добрался на три минуты быстрее предыдущего "Прогресса"-рекордсмена, полет которого занял 3 часа 21 минуту.

Ракета с кораблем стартовала в 15.11 мск с космодрома Байконур. В 15.20 "Прогресс" отделился от третьей ступени ракеты и полетел к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме. Полет по стандартной двухсуточной схеме подразумевает 34 оборота корабля вокруг Земли, по укороченной шестичасовой – четыре витка.

Как сообщали ранее в "Роскосмосе", корабль доставил на станцию "1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах".

Кроме того, помимо стандартных наборов пинания "Прогресс" привез российским космонавтам яблоки, грейпфруты, лимоны, хрен и горчицу, а американским и итальянскому астронавтам - компот из груш, мясо с перловкой, ряженку, сыр "Южный" и творог с орехами.