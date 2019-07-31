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РИА Новости

Дмитрий Медведев в Красноярске. Прямая трансляция

Вчера, 18:39
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Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск.
Накануне глава правительства поручил губернаторам пострадавших от пожаров регионов взять ситуацию под усиленный контроль.
Президент Владимир Путин распорядился привлечь к тушению армию. Ведомство отправит в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованных специальными водосливными устройствами.
Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.
В четырех регионах из-за природных пожаров ввели режим ЧС — на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Всего огнем охвачено 2,7 миллиона гектаров тайги.
По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.
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Природные пожары в РоссииДмитрий МедведевКрасноярский крайПроисшествия
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