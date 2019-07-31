Дмитрий Медведев в Красноярске. Прямая трансляция

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск.

Накануне глава правительства поручил губернаторам пострадавших от пожаров регионов взять ситуацию под усиленный контроль.

Президент Владимир Путин распорядился привлечь к тушению армию. Ведомство отправит в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.

В четырех регионах из-за природных пожаров ввели режим ЧС — на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Всего огнем охвачено 2,7 миллиона гектаров тайги.