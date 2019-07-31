Стали известны подробности сюжета фильма "Герой" с Александром Петровым

Полковник Андрей Родин (Александр Петров) — разведчик, который учился в секретной школе, решает оставить службу и пожить в Европе. Но отдохнуть у него не получается, все его планы рушит взявшийся ниоткуда отец (Владимир Машков), которого многие годы все считали погибшим. Он сообщает Родину, что его хотят уничтожить, но кто — неизвестно. Приходится спасаться бегством, ему на помощь приходит одноклассница из разведшколы Маша (Светлана Ходченкова), вместе им надо будет узнать, кто хочет убить Андрея.