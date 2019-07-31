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РИА Новости
Культура

Стали известны подробности сюжета фильма "Герой" с Александром Петровым

Вчера, 18:59
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© Карго Фильм (2019)Кадр из фильма "Герой"
Кадр из фильма Герой
© Карго Фильм (2019)
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Кинокомпания "Централ Партнершип" разместила на YouTube второй трейлер боевика "Герой".
Полковник Андрей Родин (Александр Петров) — разведчик, который учился в секретной школе, решает оставить службу и пожить в Европе. Но отдохнуть у него не получается, все его планы рушит взявшийся ниоткуда отец (Владимир Машков), которого многие годы все считали погибшим. Он сообщает Родину, что его хотят уничтожить, но кто — неизвестно. Приходится спасаться бегством, ему на помощь приходит одноклассница из разведшколы Маша (Светлана Ходченкова), вместе им надо будет узнать, кто хочет убить Андрея.
Режиссер картины - Карен Огаенсян ("Без границ", "Жизнь впереди").
В прокат фильм выйдет 26 сентября.
Актер Александр Петров
5 июля, 08:00
Александр Петров: "Когда я приехал в Голливуд, то обалдел"
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КультураКино и сериалыНовости культурыАлександр ПетровВладимир МашковСветлана Ходченкова
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