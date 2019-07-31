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РИА Новости

Минобороны проработает взаимодействие с МЧС в Красноярском крае

Вчера, 18:25
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяЛесной пожар в Красноярском крае
Лесной пожар в Красноярском крае
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков поручил проработать вопросы взаимодействия Минобороны РФ с МЧС, Авиалесоохраной и аэродромом Красноярска для эффективного тушения пожаров в регионе.
Он напомнил, что авигруппировка создается по поручению президента РФ Владимира Путина.
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"Дополнительно проработать с администрацией аэродрома Красноярска вопросы заправки авиатехники ВКС топливом и водой. Организовать взаимодействие по выполнению мероприятий с МЧС и Федеральным бюджетным учреждением "Авиалесоохрана", - сказал Булгаков на селекторном совещании оперативного штаба по оказанию помощи в тушении пожаров.
"Для качественного выполнения поставленной задачи организовать мониторинг погодных условий в районах пожаров", - поручил замминистра.
Он сообщил, что к непосредственному управлению группировкой на месте приступит завтра в 4.00 мск.
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МЧСМинистерство обороны РФКрасноярский крайПроисшествия
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