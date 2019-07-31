Минобороны проработает взаимодействие с МЧС в Красноярском крае

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков поручил проработать вопросы взаимодействия Минобороны РФ с МЧС, Авиалесоохраной и аэродромом Красноярска для эффективного тушения пожаров в регионе.

Он напомнил, что авигруппировка создается по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Дополнительно проработать с администрацией аэродрома Красноярска вопросы заправки авиатехники ВКС топливом и водой. Организовать взаимодействие по выполнению мероприятий с МЧС и Федеральным бюджетным учреждением "Авиалесоохрана", - сказал Булгаков на селекторном совещании оперативного штаба по оказанию помощи в тушении пожаров.

"Для качественного выполнения поставленной задачи организовать мониторинг погодных условий в районах пожаров", - поручил замминистра.