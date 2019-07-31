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РИА Новости
Туризм

Российские туристы побили рекорд по посещаемости в Турции

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Владимир ВяткинДевушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи
Девушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. За июнь Турцию посетили более миллиона россиян. Этот показатель стал рекордным за последние 19 лет, свидетельствуют данные турецкого Министерства культуры и туризма.
Первый летний месяц стал единственным, когда число отдыхающих из России превысило миллион человек. В июне прошлого года до преодоления этого порога не хватило 11 тысяч туристов – тогда Турцию посетили 989 тысяч россиян.
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
16 июля, 14:01
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
В остальные периоды турпоток из России не приближался к подобным показателям.
По информации турецкого статистического ведомства, в 2000-е годы месячный турпоток из России в Турцию также не приближался к миллиону человек.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияВ мире
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bbrandvorotnik
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