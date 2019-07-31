Российские туристы побили рекорд по посещаемости в Турции

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. За июнь Турцию посетили более миллиона россиян. Этот показатель стал рекордным за последние 19 лет, свидетельствуют данные турецкого Министерства культуры и туризма.
Первый летний месяц стал единственным, когда число отдыхающих из России превысило миллион человек. В июне прошлого года до преодоления этого порога не хватило 11 тысяч туристов – тогда Турцию посетили 989 тысяч россиян.
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В остальные периоды турпоток из России не приближался к подобным показателям.
По информации турецкого статистического ведомства, в 2000-е годы месячный турпоток из России в Турцию также не приближался к миллиону человек.