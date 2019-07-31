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РИА Новости

В Минобороны назвали сроки создания авиагруппировки в Красноярском крае

Вчера, 18:24
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© Фото : МЧС РоссииЛесной пожар в Красноярском крае. 31 июля 2019
Лесной пожар в Красноярском крае. 31 июля 2019
© Фото : МЧС России
В Минобороны назвали сроки создания авиагруппировки в Красноярском крае
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны РФ приступило к перебазированию авиации в Красноярский край для тушения пожаров, планирует завершить ее создание 1 августа, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"К перебазированию авиационной группировки приступили с 15:00 мск. Планируется завершить создание авиагруппировки к 6:00 мск 1 августа в связи с погодными условиями", - сказал Мизинцев на селекторном совещании оперативного штаба по оказанию помощи в тушении пожаров.
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Спасатели из соседних регионов прибыли в Красноярск тушить лесные пожарыКолонна из 15 единиц техники и более 100 спасателей и пожарных прибыли в Красноярск из соседних регионов помогать в борьбе с огнем. На сегодняшний день на территории Красноярского края зафиксировано 111 лесных пожаров на площади 1 068 693,5 га.
По его словам, оперативная группа ЦВО будет развернута в Красноярске в 22:00 мск 31 июля.
Начальник Национального центра подчеркнул, что оперативная группа под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова сегодня вылетает из Москвы и начнет работу в Красноярском крае в 4:00 мск.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
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