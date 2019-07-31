В Минобороны назвали сроки создания авиагруппировки в Красноярском крае

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны РФ приступило к перебазированию авиации в Красноярский край для тушения пожаров, планирует завершить ее создание 1 августа, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"К перебазированию авиационной группировки приступили с 15:00 мск. Планируется завершить создание авиагруппировки к 6:00 мск 1 августа в связи с погодными условиями", - сказал Мизинцев на селекторном совещании оперативного штаба по оказанию помощи в тушении пожаров.

По его словам, оперативная группа ЦВО будет развернута в Красноярске в 22:00 мск 31 июля.

Начальник Национального центра подчеркнул, что оперативная группа под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова сегодня вылетает из Москвы и начнет работу в Красноярском крае в 4:00 мск.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.