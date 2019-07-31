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РИА Новости

Грызлов отметил снижение числа обстрелов в Донбассе

Вчера, 18:23
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Режим тишины на востоке Украины в основном соблюдается с 21 июля, существенно снизилось количество обстрелов, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
"На сегодняшнем заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения. Объявленное перемирие, подкрепленное заявлением контактной группы и конкретными мерами усиления режима прекращения огня, дало свои положительные результаты. Мы с удовлетворением констатируем, что режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года", - сказал Грызлов журналистам.
По его словам, контактная группа фиксирует существенное снижение количества обстрелов в Донбассе.
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