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РИА Новости

Военные доставили детское питание для десятимесячного ребенка в Тулун

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, выполняющие задачи по ликвидации последствий паводка в Приангарье, доставили детское питание из Иркутска в зону паводка в Тулуне для 10-месячного малыша Артема, сообщает в среду пресс-служба ЦВО.
"Мать ребенка Юлия Полякова обратилась к военным за помощью о доставке детского питания из Иркутска в Тулун, так как, по ее словам, в магазинах города не оказалось нужного вида смеси, а федеральная трасса перекрыта из-за паводка. Военнослужащие во время получения топлива для заправки техники в Иркутске приобрели детское питание, перевезли на лодке через затопленный участок в Тулун и передали матери 10-месячного Артема", – говорится в сообщении.
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Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду населению, укрепляют и возводят земляные дамбы вдоль реки, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и оказывают медицинскую помощь населению.
Первая волна разрушительного паводка началась в Приангарье в конце июня. Погибли 25 человек, шесть человек пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля началась вторая волна паводка. Так, в Тулуне за сутки выпала месячная норма осадков.
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