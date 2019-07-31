Военные доставили детское питание для десятимесячного ребенка в Тулун

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, выполняющие задачи по ликвидации последствий паводка в Приангарье, доставили детское питание из Иркутска в зону паводка в Тулуне для 10-месячного малыша Артема, сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

"Мать ребенка Юлия Полякова обратилась к военным за помощью о доставке детского питания из Иркутска в Тулун, так как, по ее словам, в магазинах города не оказалось нужного вида смеси, а федеральная трасса перекрыта из-за паводка. Военнослужащие во время получения топлива для заправки техники в Иркутске приобрели детское питание, перевезли на лодке через затопленный участок в Тулун и передали матери 10-месячного Артема", – говорится в сообщении.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду населению, укрепляют и возводят земляные дамбы вдоль реки, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и оказывают медицинскую помощь населению.