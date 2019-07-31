В США впервые опубликовали рассказ Стейнбека о поваре и коте-дегустаторе

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американский журнал Strand опубликовал ранее не издававшийся на английском языке рассказ лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Стейнбека о поваре и коте-дегустаторе, Американский журнал Strand опубликовал ранее не издававшийся на английском языке рассказ лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Стейнбека о поваре и коте-дегустаторе, сообщает Guardian.

Рассказ "Дружелюбные блохи" (The Amiable Fleas) Стейнбек написал, когда жил во Франции. Он был опубликован 31 июля 1954 года в Le Figaro, где Стейнбек вел колонку под названием "Американец в Париже". "Это юмористический текст о незадачливом шеф-поваре и его усилиях получить вторую звезду Michelin", - говорится в анонсе на сайте Strand.

Рассказ нашел редактор журнала Эндрю Гулли в архиве Стейнбека в Университете Техаса в Остине. Его впервые перевели на английский язык.

"Не рассчитывайте на что-то драматичное в духе "Гроздьев гнева", - предупредил Гулли.