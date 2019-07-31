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РИА Новости
Культура

В США впервые опубликовали рассказ Стейнбека о поваре и коте-дегустаторе

Вчера, 18:27
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© РИА Новости / Владимир Минкевич / Перейти в фотобанкАмериканский писатель Джон Стейнбек
Американский писатель Джон Стейнбек
© РИА Новости / Владимир Минкевич
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американский журнал Strand опубликовал ранее не издававшийся на английском языке рассказ лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Стейнбека о поваре и коте-дегустаторе, сообщает Guardian.
Рассказ "Дружелюбные блохи" (The Amiable Fleas) Стейнбек написал, когда жил во Франции. Он был опубликован 31 июля 1954 года в Le Figaro, где Стейнбек вел колонку под названием "Американец в Париже". "Это юмористический текст о незадачливом шеф-поваре и его усилиях получить вторую звезду Michelin", - говорится в анонсе на сайте Strand.
Рассказ нашел редактор журнала Эндрю Гулли в архиве Стейнбека в Университете Техаса в Остине. Его впервые перевели на английский язык.
"Не рассчитывайте на что-то драматичное в духе "Гроздьев гнева", - предупредил Гулли.
В рассказе повар всецело полагается на кулинарный вкус своего кота по кличке Аполлон, который первым дегустирует все блюда, чтобы одобрить или отвергнуть их.
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