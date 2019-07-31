В селе в Югре ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в селе Саранпауль Березовского района ХМАО из-за роста уровня воды в реке Ляпин, сообщается в группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".

Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского района ранее сообщила, что из-за сильных осадков в течение двух-трех суток на реке Ляпин ожидается интенсивный и значительный рост уровня воды с высокой вероятностью превышения критических отметок, что может привести к подтоплению 24 жилых домов в селе Саранпауль и трех домов в соседнем поселке Хурумпауль.

"В Саранпауле введен режим повышенной готовности... Эксперты регулярно мониторят уровень воды в реке. Все для устранения последствий ЧС проверено", - говорится в сообщении правительства Югры.