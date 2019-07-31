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РИА Новости

Ученые рассказали, какие витамины защищают от развития рака кожи

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
В одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Витамин А, а также вещества, присутствующие в кожуре стручкового перца, томатов, листьях шпината, кудрявой капусты и мякоти моркови, значительно уменьшают вероятность стать жертвой самых агрессивных форм рака кожи. Об этом пишут медики в журнале JAMA Dermatology.

"Витамин А и его производные важны для роста и жизнедеятельности здоровых клеток кожи. Опыты на животных показывают, что большие дозы подобных веществ тормозят развитие карциномы. Мы проверили, характерно ли это для людей, воспользовавшись данными двух крупных мониторинговых проектов", — пишут исследователи.

В последние годы ученые активно пытаются найти новые методы борьбы с раком и прочими болезнями, используя те "рецепты", которые изготовила для этих целей природа. Такие вещества, как сегодня предполагают биологи, будут выгодно отличатся от химиотерапии или радиотерапии, так как они не будут обладать сильными побочными эффектами при схожей эффективности работы.
К примеру, недавно ученые из МФТИ нашли в обычной петрушке и укропе молекулы, которые могут послужить основой для эффективных лекарств от рака. Аналогичные качества были открыты у витамина С, который сейчас участвует в клинических испытаниях в качестве одного из главных компонентов химиотерапии, а также у аспирина и витаминов B и D.
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Чон-ву Ким (Jongwoo Kim) из Брауновского университета в Провиденсе (США) и его коллеги выяснили, что схожими свойствами обладает и витамин А, а также похожие на него молекулы, анализируя данные, которые социальные и медицинские службы США собирали в рамках проектов NHS и HPFS с 1976 по 2012 год.
В них участвовало свыше ста тысяч профессиональных медицинских работников, согласившихся на длительные наблюдения за состоянием их здоровья, диеты и другими аспектами их жизни. Каждые два года они рассказывали сотрудникам социальных служб о том, как менялись их вредные и полезные привычки и проходили обследования.
Этот огромный массив данных позволил ученым проследить за тем, как употребление больших или малых количеств продуктов, содержащих витамин А, а также другие оранжевые растительные пигменты, влияло на вероятность развития карциномы плоских клеток, одной из самых распространенных и агрессивных форм рака кожи.
В среднем, каждый десятый человек на Земле заполучает одну или даже несколько подобных опухолей за время своей жизни. Как обнаружили авторы статьи, прием витамина А и "морковных" пигментов позволяет значительно уменьшить эту вероятность.
За четыре десятилетия работы этих проектов, почти четыре тысячи его участников стали жертвами рака кожи, однако шансы его приобрести значительно отличались для медсестер и врачей, съедавших или принимавших большие и малые дозы этих веществ.
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Необычно большие количества витамина А в их рационе снижали эту вероятность почти на 17%, тогда как ликопен, криптоксантин, зексантин и лютеин, оранжевые пигменты моркови, томатов, перца и шпината, снижали ее на 10-13%.
Что интересно, бета-каротен, популярная пищевая добавка, которую обычно принимают для восполнения запасов витамина А, никак не влияла на вероятность развития карциномы, не повышая и не понижая ее. С чем это связано, ученые пока не знают, но планируют выяснить в ближайшее время.
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витаминыракдиетыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаБрауновский университетСШАРИА Наука
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