В Черногории военных обязали участвовать в защите стран НАТО

БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Парламент Черногории принял закон об участии военнослужащих страны в международных миссиях и обязательной защите союзников по НАТО, передает черногорское национальное телевидение.

Отмечается, что комплектование подразделений армии Черногории для "участия в международных контингентах за рубежом для поддержания мира, ответа на кризисные ситуации в рамках гуманитарных операций, помощи развитию демократии, правовой безопасности и защиты прав человека", на что Черногория обязалась международными договорами, совершается на добровольной основе.

"Но участие военнослужащих Черногории в действиях по защите стран-союзников в рамках Североатлантического договора является обязательным", - цитирует телеканал принятый парламентом документ.

В закон об обороне также внесена поправка, согласно которой граждане в рамках своей военной обязанности, могут быть задействованы не только при военном или чрезвычайном положении, но и в мирное время.

"По заявке Совета по обороне Скупщина (парламент) принимает решение о приглашении и задействовании вооруженных сил стран НАТО на территории Черногории", - говорится в утвержденной версии закона.

Власти Черногории и глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата 23 июля подписали документ о завершении процесса вступления республики в Североатлантический альянс.