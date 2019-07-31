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РИА Новости

В Союзе пчеловодов рассказали о связи борьбы с борщевиком с гибелью пчел

Вчера, 18:02
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик
© РИА Новости / Александр Вильф
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Борщевик. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Одной из причин массовой гибели пчел в России могло стать и бесконтрольное использование гербицидов в связи с чрезмерно активной борьбой с борщевиком - растением, которое полезно для пчел из-за своей медоносной функции, заявил РИА Новости президент Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов.
"Борьба с борщевиком тоже приводит к гибели пчел - из-за опрыскивания этого растения гербицидами как одного из способов борьбы с ним. Дело в том, что борщевик – это медонос, его очень любят пчелы. И польза от него есть, например, корень полезен для почвы как перегной, как удобрение, им можно кормить скот. Борщевик размножается семенами из зонтичной части, а не корневой системой. Поэтому надо ограждать его посевы/места произрастания и не допускать бесконтрольного распространения, а не массово и неграмотно истреблять его", - считает Бутов.
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Борщевик - сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности. В регионах РФ на борьбу с борщевиком выделяются значительные бюджетные средства, среди предпринимаемых мер - химическая обработка и механический откос.
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Глава РНСП также называет проблемой инсектициды, распыляемые на соседствующих с пасеками рапсовых полях. "Борьба с вредителями рапса – одна из главных причин использования инсектицидов. Но от него и так уже есть вред – корни рапса истощают почву, поэтому гнаться за наращиванием посевных площадей этой культуры нам не нужно. Например, достойная замена - бобовые, эспарцет, клевер, они почву как раз обогащают", - считает эксперт.
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