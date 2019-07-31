В Союзе пчеловодов рассказали о связи борьбы с борщевиком с гибелью пчел

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Одной из причин массовой гибели пчел в России могло стать и бесконтрольное использование гербицидов в связи с чрезмерно активной борьбой с борщевиком - растением, которое полезно для пчел из-за своей медоносной функции, заявил РИА Новости президент Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов.

"Борьба с борщевиком тоже приводит к гибели пчел - из-за опрыскивания этого растения гербицидами как одного из способов борьбы с ним. Дело в том, что борщевик – это медонос, его очень любят пчелы. И польза от него есть, например, корень полезен для почвы как перегной, как удобрение, им можно кормить скот. Борщевик размножается семенами из зонтичной части, а не корневой системой. Поэтому надо ограждать его посевы/места произрастания и не допускать бесконтрольного распространения, а не массово и неграмотно истреблять его", - считает Бутов.

Борщевик - сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности. В регионах РФ на борьбу с борщевиком выделяются значительные бюджетные средства, среди предпринимаемых мер - химическая обработка и механический откос.

По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 29 июля была зафиксирована гибель 39,6 тысячи пчелосемей (1,3% от их общего количества в стране) в 25 регионах России. Массовая гибель пчел в российских регионах, кроме нарушения правил применения пестицидов, может быть связана с распространением вредителей из-за ранней весны и с развитием их устойчивости к инсектицидам, сообщал Минсельхоз со ссылкой на данные Федерального научного центра пчеловодства. На фоне массовой гибели пчел Минсельхоз подготовил законопроект для наделения Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным применением пестицидов. Ранее Бутов также высказывался за передачу контроля за применением пестицидов Россельхознадзору и предлагал наделить ведомство "огромными полномочиями, которые будут призывать к ответственности, вплоть до уголовной, тех, кто нарушает инструкции".