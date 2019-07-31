"Победа" впервые перевезла 1 млн пассажиров за месяц на 30 самолетах

Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа", входящая в Группу "Аэрофлот", впервые перевезла миллион клиентов за месяц, говорится в пресс-релизе "Победы".

Почётный юбилейный клиент вылетел из Москвы в Казань рейсом DP283, где была проведена торжественная встреча: сразу после посадки его поздравили и вручили памятные подарки генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков и генеральный директор Международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов.

Как отмечается в сообщении, "Победа" стала первой авиакомпанией в истории российской авиации, обслужившей всего на 30 самолетах один миллион клиентов за месяц.

"Достигнутый показатель позволяет говорить о безоговорочном лидерстве "Победы" в части загрузки регулярных рейсов и количестве перевезенных клиентов на один самолет за счет высокого налета и пунктуальности. В июле средняя загрузка рейсов "Победы" составила 96,7%, а на большинстве достигала 100%", - сообщает авиаперевозчик.

С начала 2019 года "Победа" перевезла свыше 5 миллионов клиентов, в 2018 году такой результат был достигнут на два месяца позднее – только в конце сентября. Всего по итогам 2019 года "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.

Темп роста перевозок позволил "Победе" поставить абсолютный мировой рекорд, следует из рейтинга авторитетного британского издания Airline Business, ведущего международного отраслевого ресурса. Безоговорочное лидерство "Победы" в списке главных игроков мирового авиационного рынка обеспечил прирост пассажиропотока на 56,8% в 2018 году.

Ранее по этому же показателю "Победу" однозначным лидером среди всех европейских лоукостеров признал ведущий мировой аналитический центр CAPА(Centre for Aviation), один из самых надежных в мире источников авиационной и туристической информации, говорится в пресс-релизе.

Авиакомпания "Победа" начала выполнять полеты в 2014 году. В российских рейтингах крупнейших агентств по продаже авиабилетов "Победа" признается ценовым лидером, предлагающим самые низкие цены на авиаперелет. Кроме того, по данным Росавиации, "Победа" - самая пунктуальная авиакомпания России.