На Аляске нашли тела трех немецких туристов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тела трех туристов из Германии найдены у ледника Вальдес на Аляске, сообщила газета Тела трех туристов из Германии найдены у ледника Вальдес на Аляске, сообщила газета Anchorage Daily News со ссылкой на местные власти.

Гид-каякер обнаружил тела во время экскурсии с группой на озеро у ледника Вальдес, заявила представительница местной власти Шери Пирс. Два тела были найдены в воде, третье тело обнаружено на льдине. Тела принадлежат пожилой замужней паре и 62-летнему мужчине.

Следователи предполагают, что туристы находились на надувном каноэ перед смертью. Когда их нашли, они были в спасательных жилетах. Причина смерти пока не установлена, но указаний на насильственную смерть нет.

"Если их выбросило из лодки из-за отколовшегося куска льда, они оказались в очень холодной воде", - сказала Пирс, отметив, что очень опасно приближаться к подобным ледникам.